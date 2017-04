Foragido é identificado por sistema de biometria em Goiás

Atualizada às 16:41

Um homem de 29 anos que estava foragido foi recapturado no último dia 3 de abril, após sua impressão digital ser inserida no sistema Goiás Biométrico.

A ferramenta possibilita o rápido confronto de fragmentos de impressões digitais em locais de crimes com os arquivos do Instituto de Identificação.

De acordo com a Polícia Civil (PC), o suspeito apresentava atitude suspeita quando foi abordado em Aparecida de Goiânia e se identificou com dois nomes diferentes. No momento da abordagem, nada foi encontrado nos arquivos civil e criminal pela pesquisa nominal.

Em seguida, o homem foi conduzido à seção de Papiloscopia da Central Geral de Flagrantes (CGF), onde as impressões digitais foram coletadas e submetidas à pesquisa no sistema Goiás Biométrico.

O resultado revelou que o suspeito se chama Rodolfo Roberio Leandro da Silva. O homem foi preso por roubo em dezembro de 2015 na unidade prisional de Guapó, mas abandonou o semiaberto desde o dia 12 de janeiro de 2016.

A Polícia Civil afirma que todos os suspeitos encaminhados a Central Geral de Flagrantes vão ser submetidos ao sistema Goiás Biométrico.