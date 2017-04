Força-tarefa tentar eliminar ratos que atacam Feira Hippie

Uma força-tarefa foi criada pela Prefeitura de Goiânia para tentar eliminar, pelo menos provisoriamente, os ratos que infestam a Praça do Trabalhador, no centro de Goiânia. A medida envolve a Secretaria Municipal de Saúde (SMS), a Agência Municipal de Meio Ambiente (Amma) e a Companhia Municipal de Urbanização de Goiânia (Comurg). Entretanto, as ações devem começar a...