Força Tarefa prende cinco pessoas por tráfico internacional de drogas em Goiás e na Bahia

Cinco pessoas foram presas neste sábado (2), suspeitas de integrar uma organização criminosa de tráfico internacional de drogas. Cerca de 160 kg de pasta base de cocaína foram apreendidos na operação conjunta da Polícia Militar de Goiás (PMGO), Secretaria de Segurança Pública da Bahia e a Polícia Federal.

A ação ocorreu de forma simultânea e, em Goiás, ainda foram apreendidos 113,5 kg de pasta base.

De acordo com a PM, em Goiânia foram presos Alessandro Senhorinha de Jesus, de 39 anos, responsável por guardar a droga, e Cristina de Oliveira Morais, de 36 anos, detida no Jardim Progresso e encarregada da contabilidade do bando.

Na Bahia, foram presos Weverton Gentil Alves de Oliveira, de 30 anos, Juliano Medeiros Mota, de 26, e Valdirene da Silva Figueiro, de 37 anos de idade, acusados de serem responsáveis pela logística e transporte do produto.

Ainda de acordo com a PM, o líder da quadrilha, Wellington Alves de Oliveira, de 31 anos, está preso por tráfico de drogas na Penitenciária Odenir Guimarães, em Aparecida de Goiânia.

As forças policiais informaram que a droga é oriunda da Bolívia e abasteceria as regiões norte e nordeste do país.