Força Sindical promove festa com sorteio de motos e carro na divisa entre Goiânia e Aparecida

No dia 1º de maio é comemorado o Dia do Trabalhador e para celebrar bem a data, um dia antes, acontece a 8ª edição da Festa do Trabalhador, a partir das 17h, no espaço da Toctao, na Avenida Rio Verde, em frente ao Terminal Cruzeiro, na divisa entre Goiânia e Aparecida de Goiânia.

A festa, com o tema "Direitos, Empregos e Aposentadoria Digna", é promovida pela Força Sindical Goiás e terá atrações artísticas até às 22h, além do sorteio de cinco motos e um veículo HB20 0km.

Em 2016, mais de 40 mil pessoas curtiram a festa, para este ano são esperadas 30 mil pessoas. Os cupons dos sorteios estão sendo entregues em diversos pontos de Goiânia e Aparecida. Para mais informações, ligue (62) 3639-5009.