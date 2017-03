Fonte da Vida promove 4ª edição do 'Dokmos em Ação' neste sábado

O Dokmos – ministério de adolescentes da Igreja Fonte da Vida, realiza no próximo sábado (11), das 7 às 17 horas, a 4ª edição do Dokmos em Ação. Durante todo o dia, voluntários do projeto ficarão na porta de 40 hospitais e unidades de saúde da Região Metropolitana de Goiânia entregando lanches gratuitos para pacientes e seus familiares. O evento faz parte do Calendário Oficial de eventos de Goiânia, por meio da Lei Nº 9.663.

Participe!

O quê: 4ª Edição do Dokmos em Ação

Quando: sábado (11), das 7 às 17 horas

Onde: Unidades de Saúde da Região Metropolitana de Goiânia

Informações: 99814-7372 e 99670-7372