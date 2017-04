“Foi uma vontade de Deus”, diz mãe de quíntuplos que morreram após o parto em Goiânia

Sete dias após a morte dos quíntuplos, a técnica em enfermagem Carla Divina Faria de Oliveira, 24 anos, e o marido, Luciano Gomes, falaram como estão superando o difícil momento.

“Descobrimos que temos amigos e pessoas que nós amam de verdade”, afirmou Carla. Desde que a gestação foi confirmada e as semanas iam foi se formando uma verdadeira corrente em torno do casal. Após a morte dos bebês esse carinho só aumenta segundo Carla e Luciano.

A técnica contou que dias antes do parto se submeteu a uma cirurgia onde o colo do útero foi costurado para poder suportar o peso da gestação. No entanto, com 23 semanas os bebês já ocupavam todo o espaço de uma gestação de nove meses. “O médico explicou que deveríamos esperar o máximo que conseguíssemos, pois se fizesse uma cesárea nenhum escaparia. Ai quando eu senti a contração, ficava segurando para não nascer antes da hora”, contou Carla.

No último sábado (15), Carla, que estava internada há alguns dias, entrou em trabalho de parto. Três bebês nasceram de parto normal e dois através de cesárea, mas não resistiram. “Eles nasceram com 500 gramas cada. No entanto, os pulmões não estavam preparados para viver fora da barriga”, afirmou a técnica.

Após o parto, a Carla continuou internada e coube a Luciano providenciar os sepultamentos, sem velório, em Nerópolis onde o casal mora.

Quando questionada se ainda pretende ter filhos, Carla é enfática! “Sim quero ter um filho”, afirma.