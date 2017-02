Fiscalização apreende 4,6 toneladas de pescados em distribuidora de Goiânia

Uma distribuidora de pescados Rio Negro, situada no Residencial Sonhos Dourados, em Goiânia foi fiscalizada nesta segunda-feira (6) por equipe do Procon Goiás.

Além de apreenderem e descartarem 4,6 toneladas de pescados, os fiscais encontraram diversas irregularidades como produtos sem origem, sem data de fabricação e vencimento, produtos manipulados em local aberto, sem controle de pragas e ausência de refrigeração adequada.

O Procon Goiás ainda constatou que o local estava funcionando mesmo estando com a licença do registro da Agrodefesa suspensa desde novembro do ano passado, o que impede o funcionamento da empresa para manipulação de produtos.

A inspeção foi uma ação do Procon Goiás com a Polícia Militar e a Agência Goiana de Defesa Agropecuária (Agrodefesa).