Fique sabendo o que abre e fecha no feriado de 1º de maio em Goiânia

Quem for aproveitar o feriado prolongado do Dia do Trabalhador na próxima segunda-feira (1) deve ficar atento, o comércio e alguns serviços vão alterar os horários de funcionamento em Goiânia e região.

Flamboyant Shopping Center

O shopping estará aberto todos os dias, mas na segunda-feira, 1º de maio, terá horário diferenciado, onde apenas as áreas de alimentação e lazer estarão funcionando das 12h às 22h30.

Araguaia Shopping

No dia 1º de maio as lojas vão estar fechadas e a área de alimentação e lazer abre das 10 às 22h30.

Goiânia Shopping

No dia 1º de maio as lojas vão estar fechadas e a área de alimentação e lazer abre das 10 às 22h30.

Buriti Shopping

Sábado (29): Abre normalmente. Lojas – 10h às 22h; Praça de Alimentação – 10h às 22h30.

Domingo (30): Abre normalmente. Lojas – 14h às 20h; Praça de Alimentação – 11h às 22h.

Segunda-feira (1): Lojas fechadas; Praça de Alimentação – 11h às 22h30

Estação Goiânia

Sábado (29): Abre normalmente. Lojas – 8h às 20h; Praça de Alimentação– 10h às 22h.

Domingo (30): Abre normalmente. Lojas – 8h às 14h; Praça de Alimentação – 10h Às 22h.

Segunda-feira (1): Lojas fechadas; Praça de Alimentação – abertura facultativa.

Outlet Premium Brasília

Na segunda-feira (1), as lojas do Outlet Premium Brasília estarão fechadas, mas a praça de alimentação e lazer funcionará normalmente, das 9h às 21h. No sábado (29) e domingo (30) que antecedem o feriado, as lojas abrem normalmente, das 9h às 21h.

Comércio

De acordo com a Convenção Coletiva firmada entre o Sindilojas-GO (Sindicato do Comércio Varejista no Estado de Goiás) e o sindicato laboral, as lojas de rua e de shopping centers que integram o setor varejista não poderão convocar seus empregados.

Caso haja descumprimento, o lojista poderá ser multado pela Superintendência Regional do Trabalho durante fiscalização do órgão.

As áreas de lazer dos shoppings fazem parte de outro sindicato e, por esse motivo, a abertura ou não, ficam a cargo do Sindicato de Hotéis, Restaurantes, Bares e Similares do Estado de Goiás (Sindihorbs).

Banco de Sangue do HUGOL

O Banco de Sangue do Hospital de Urgências Governador Otávio Lage de Siqueira (HUGOL) dá continuidade à campanha de doação de sangue nesse sábado (29) das 07h às 12h, feriado prolongado do Dia do Trabalho. Somente na segunda-feira (1), a unidade não realizará coletas.

Vapt Vupt

A Secretaria de Gestão e Planejamento (Segplan) informa que todas as unidades do Vapt Vupt de Goiânia e das cidades do interior do Estado não abrirão suas portas na próxima segunda-feira, dia 1º de maio, quando se comemora o Dia do Trabalho.

Mutirama

O parque de diversão no centro da capital vai funcionar durante todo o final de semana prolongado das 9h às 18h.

Zoológico

O Jardim Zoológico de Goiânia, localizado na Alameda das Rosas, setor Oeste, vai funcionar todos os dias normalmente das 8h30 às 16h.

Comurg

A Companhia de Urbanização de Goiânia (Comurg) mantém os trabalhos essenciais, como varrição, coleta de lixo orgânico e seletivo e de resíduos infectantes. Os atendimentos nos casos de queda de árvores e recolhimento de animais mortos não sofrem interrupção. Os usuários poderão solicitar serviços pelo telefone (62) 3524-8555.