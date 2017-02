Final feliz: jovem que recusou dinheiro ao devolver celular perdido é contratado por sorveteria

Na última semana, a história que repercutiu na internet e comoveu os internautas, teve um final feliz. Pablo Junior, de 16 anos, achou um celular perdido durante um bloco de carnaval em Goiânia e devolveu ao dono, recusando recompensa e pedindo um emprego.

O proprietário do aparelho, Nikolas Soares, ficou surpreso com a resposta do adolescente e decidiu contar a história nas redes sociais. Compartilhada milhares de vezes, a postagem sobre o ato honesto de Pablo chamou atenção do comerciante Marcus Vinícius, dono de uma sorveteria no setor Jardim Planalto, que convidou o adolescente para uma entrevista de emprego.

Nesta quarta-feira (22), Pablo esteve no local e foi contratado para fazer parte do quadro de funcionários do estabelecimento. Em breve, o rapaz vai começar a trabalhar na sorveteria da capital.