Fim do horário de verão em Goiás é aprovado por deputados

Os parlamentares da Assembleia Legislativa votaram, em definitivo, na tarde desta terça-feira (21) o projeto de lei que extingue o horário de verão em Goiás. A matéria foi aprovada e segue agora para sanção do governador Marconi Perillo (PSDB).

Proposta pelo vereador Luis Cesar Bueno (PT), a medida defende que, apesar da adoção do horário de verão reduzir em até 5% os gastos com energia elétrica durante os meses em que vigora, a população brasileira acaba por sofrer graves consequências físicas e também no cotidiano.

O horário de verão foi instituído pela primeira vez entre os anos de 1931 e 1932, sendo adotado no País esporadicamente até 1967. Após 18 anos sem que a medida fosse novamente utilizada, o horário especial voltou a ser implantado em 1985 e, desde então, é instituído todos os anos.

Atualmente, apenas os estados das regiões Sul, Sudeste e Centro-Oeste aderem ao horário.