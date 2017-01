Fim de semana terá temperaturas amenas e pancadas de chuva em Goiás

Final de semana chegando e a previsão do Núcleo de Metodologia e Hidrologia da Secretaria de Desenvolvimento Econômico é de pancadas de chuva em Goiânia.

Um canal de umidade deixa o tempo com muitas nuvens em todas as regiões de Goiás amanhã. Podem ocorrer pancadas de chuvas fracas a moderadas. Na Região Norte o sol predomina, com temperatura máxima chegando a 30ºC.

No sábado (14), em Goiânia, dia de muitas nuvens com curtos períodos de sol e pancadas de chuva com trovoadas. Temperatura varia entre 20ºC e 28ºC. Umidade do ar fica entre 64% e 94%. Já no domingo (15), segundo o Climatempo, será com sol e algumas nuvens. Chove rápido durante o dia e à noite. A temperatura varia de 19ºC à 30ºC.

As informações são do Goiás Agora