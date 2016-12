Fim de semana de Natal será de temperaturas elevadas em Goiânia

Goiânia terá temperaturas elevadas no fim de semana de Natal: de acordo com a previsão do site Clima Tempo, os dias 24 e 25 terão máxima de 34°C. Já a mínima não passará de 20°C.

Além disso, são esperadas pancadas de chuva nos períodos da tarde e da noite para o dia 25. Já na véspera de Natal não haverá nenhuma precipitação.