Fim de regalias motivou conflito no Complexo Penitenciário de Aparecida de Goiânia

O fim de regalias seria o motivo dos tumultos e fugas ocorridos no sábado de madrugada, segunda-feira e ontem na Colônia Agroindustrial do Regime Semiaberto, em Aparecida de Goiânia. O superintendente executivo de Administração Penitenciária, Victor Dragalzew, confirma que anteriormente o controle era maior. “A situação estava meio à vontade. E com regalias sendo retira...