Filhos de técnico de futebol morrem em acidente de carro

Os filhos do técnico Claudemir Pexeito, do Penapolense, morreram em um acidente de carro na rodovia Castello Branco, em Tatuí, no interior de São Paulo. O acidente de trânsito ocorreu na tarde do domingo (30).

Segundo a polícia, a esposa do treinador que conduzia o carro perdeu o controle e capotou o veículo ocupado com seis pessoas por cerca de 50 metros.

A filha de 14 anos e o filho de 10 anos do treinador, além de um sobrinho de 12 anos, estavam no banco traseiro do carro e morreram. Outro garoto, de 13 anos, foi socorrido em estado gravíssimo com traumatismo craniano, informou a polícia. A esposa de Claudemir Peixoto e a passageira foram socorridas e liberadas.

A causa do acidente ainda é desconhecida. A família é de São Paulo e voltava para casa após passar fim de semana em Cesário Lange.

Claudemir comandou o Penapolense na vitória sobre o Velo Clube, em Rio Claro, no último sábado, que colocou a equipe de Penápolis entre os quatro melhores do Grupo 1 da competição. O próximo confronto do Penapolense é no sábado (5), contra a Ferroviária, em Penápolis. Existe a possibilidade de a partida ser cancelada.

Confira abaixo a nota oficial emitida pelo Penapolense:

"O presidente do Clube Atlético Penapolense, Luiz Gomes Mariano, decretou luto oficial na equipe tão logo recebeu a notícia da morte do casal de filhos do treinador Claudemir Peixoto, vítimas de um acidente automobilístico na tarde deste domingo. Um veículo com atletas, diretores e comissão técnica irá partir na madrugada desta segunda-feira para São Paulo, onde ocorrerá o velório. A diretoria, chocada com a informação da qual pegou a todos de surpresa, se solidariza com a família neste momento de dor ao mesmo tempo em que deseja que todas tenham força para superar este momento de dor."