Filhos de homem que morreu em acidente na GO-178 serão indenizados

O Estado de Goiás e a Agência Goiana de Transportes e Obras (Agetop) terão de pagar, solidariamente, R$80 mil de indenização por danos morais aos dois filhos de Rildo Ferreira de Oliveira, que morreu em um acidente na GO-178, no sentido Itarumã/Itajá, em 2006, provocado pelas más condições da rodovia. Além da indenização, cada filho receberá uma pensão mensal correspondente a 2/3 do salário mínimo, até que completem 25 anos de idade.

A decisão é da 4ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado de Goiás (TJGO), que, por unanimidade, acompanhou o voto do relator, desembargador Kisleu Dias Maciel Filho, que reformou parcialmente a sentença proferida na comarca de Irajá.

De acordo com os autos, no dia 12 de outubro de 2006, Rildo conduzia seu veículo, um Fiat Uno, quando, entre os municípios de Itarumã e Itajá, perdeu o controle da direção, capotou o veículo e morreu no local.

Segundo informações obtidas no Boletim de Ocorrência (BO), a pista, pavimentada com cascalho, estava em péssimas condições e não havia sinalização. O policial responsável por lavrar o BO registrou, na oportunidade, que o acidente foi decorrente exclusivamente das más condições da rodovia.

Em virtude do acidente que vitimou Rildo, seus filhos entraram com uma ação na comarca de Itajá, pleiteando indenização por danos morais e pensão mensal, uma vez que o falecido os sustentava com os rendimentos oriundos de um estabelecimento comercial.