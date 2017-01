Filho revela em carta motivação para matar advogado: "homem desequilibrado"

A Polícia Civil teve acesso a uma carta escrita pelo jovem Idis Júnior Souza de Queiroz, de 21 anos, momentos antes de ele matar o pai, o advogado Idis Paulo de Queiroz, de 70 anos. O crime aconteceu em Jataí, região sudoeste de Goiás, na noite da última quarta-feira (25).

Em duas folhas de papel, o rapaz, que atirou na cabeça do idoso enquanto ele dormia, conta problemas de relacionamento com o pai desde pequeno, o chama de "controlador" e tenta justificar o crime citando sua filha, de 8 meses.

"Então eu o matei com o seu revólver que achei guardado em seu guarda-roupa. O que levou a fazer isso foi o seguinte pensamento: ele me traumatizou a vida inteira e seu eu não fizer isso, vou ser interno, não vou ver minha filha tão cedo e ela será traumatizada assim como eu fui", escreveu na parte final da carta.

O advogado foi socorrido em estado gravíssimo no Hospital Municipal de Jataí e depois transferido para uma unidade de saúde em Goiânia, onde morreu nesta quinta-feira (26).

Na carta, ele afirma que o pai é um "homem desequilibrado" e que "controla a tudo e a todos com o seu dinheiro". Em tom de desabafo, Idis revela um episódio relacionado ao seu peso, o que teria sido o primeiro problema entre eles.

"Tudo começou quando eu tinha 10 anos de idade. Quando todo dia era dia de pesar. Se engordasse, apanhava e era obrigado a escrever no caderno cerca de 1000 linhas 'não devo engordar'”.

O jovem ainda conta no documento que o pai contratou um segurança para vigiá-lo quando arrumou a primeira namorada, aos 16 anos. Para ele, a situação acabou provocando o fim do relacionamento.

Neste mesmo dia, segundo o relato, o jovem foi mandado para uma fazenda e trancado em uma cela, recebendo comida e água por uma grade.

Idis explica que "para tentar se aliviar de tanto sofrimento", começou a usar maconha. Porém, diz que a situação piorou, porque aí começou a ser internado em clínicas de reabilitação, onde diz não ter recebido o tratamento adequado.

O rapaz preso duas vezes, no passado, por roubo, nega ter cometido o segundo crime. Em ambas as situações, o próprio pai foi quem entrou com recurso na Justiça e conseguiu a soltura.

Ele finaliza destacando que não usa droga há dois anos, mas que seu pai seguia insistindo com a intenção de interná-lo.