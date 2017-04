Filho do deputado Mané de Oliveira é preso no carro do pai, utilizado em roubo em Goiânia

Mateus Soares de Oliveira, de 26 anos, filho do deputado estadual Mané de Oliveira (PSDB), foi preso em flagrante na terça-feira (25) no veículo do pai, um Renault Fluence branco, no quilômetro 36 da BR-060, no Setor Caravelas, após uma abordagem de um policial rodoviário federal. Mateus é acusado pela prática dos crimes de receptação e roubo, porte ilegal de arma e posse de drogas.

Junio Carvalho Cardoso, 27, também foi preso e um adolescente de 17 anos apreendido após a mesma abordagem. O carro branco, do deputado, foi utilizado em um roubo na última segunda-feira (24), por volta das 23h, no restaurante Park Sushi, no Setor Marista, na capital.

Conforme o relato de uma testemunha no dia da ocorrência, Junio e o adolescente adentraram o estabelecimento portando uma arma de fogo, renderam as vítimas e um funcionário, e roubaram uma aliança de ouro e um relógio de pulso de ouro branco. Logo em seguida eles saíram do restaurante e se dirigiram para o veículo em que estava Mateus, no qual empreenderam fuga. As vítimas reconheceram os autores.

Ocorrência

O relato dos policiais rodoviários federais é de que, ao abordar o trio na terça-feira (25), eles flagraram Mateus de Oliveira jogar uma arma de fogo, calibre 38, municiada com cinco munições do mesmo calibre, com numeração ilegível, embaixo do banco do motorista. Junto dos jovens foi apreendido ainda um cigarro de fabricação artesanal, dois comprimidos de coloração rosa e uma porção de maconha.

No histórico policial de Matheus consta uma passagem, em 2013, quando ele foi preso acusado de tráfico de drogas em Aparecida de Goiânia. Ele estaria vendendo lança-perfume a R$ 150 em uma festa. Com ele foram encontrados oito frascos da droga.

Posição do deputado estadual

Por meio de nota enviada pela assessoria de imprensa, o deputado estadual Mané de Oliveira (PSDB) afirma surpresa com a notícia da prisão e alega ter ficado “profundamente abatido e desolado”.

Quanto à utilização do carro para a prática de assalto em Goiânia, a assessoria informou que Mateus “pegou o veículo sem a permissão do deputado” tanto na ocorrência do crime, como na abordagem policial.

Confira na íntegra a nota enviada ao POPULAR:

Em razão da minha militância na crônica esportiva e na vida política, acabei por me tornar um homem público. E, como tal, grande parte da população do nosso Estado conhece minhas batalhas e acompanha minha história de vida.

Não é segredo que meu filho caçula, Mateus Soares, infelizmente, há algum tempo vem se negando a seguir meus ensinamentos, optando por caminhos escusos e reprováveis.

Na tarde de ontem, dia 25/04/2017, fui surpreendido com a notícia de sua prisão, o que – como não poderia ser diferente – deixou-me profundamente abatido e desolado.

Agora, cabe a mim, especialmente como pai, aguardar a conclusão dos inquéritos e, ao final, restando comprovada sua participação em qualquer atividade criminosa, respeitar a decisão da justiça e esperar que o Mateus responda pelos seus atos, como qualquer pessoa.

Ademais, todos sabem que minha bandeira de campanha no pleito 2014 foi a luta pelo “fim da impunidade que gera violência”. Contando com o apoio irrestrito do povo de Goiás, fui eleito o Deputado mais bem votado do Estado.

E não vai ser agora, pela inconteste tristeza que me abate, que deixarei de lado minhas ideologias e princípios que sempre nortearam minha vida: o fim da impunidade não é restritivo a um ou outro, é para todos. Se meu filho Mateus Soares, após a conclusão dos trabalhos da Polícia Civil, for considerado culpado por qualquer crime; de qualquer natureza, deverá responder nos termos da Lei.