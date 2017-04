Filho do deputado estadual Mané de Oliveira é solto após audiência de custódia

Mateus Soares de Oliveira, de 26 anos, filho do deputado estadual Mané de Oliveira (PSDB), foi liberado, nesta quarta-feira (26), após audiência de custódia. As informações são da 7ª Vara Criminal de Goiânia.

Ele foi preso pela Polícia Rodoviária Federal (PRF), na última terça-feira (25), na BR-060, no Setor Caravelas, em Goiânia.

Segundo a Polícia Civil, Mateus foi autuado em flagrante por porte ilegal de arma de fogo, posse de drogas para consumo próprio, corrupção de menores e roubo.

Conforme ocorrência, Junio Carvalho Cardoso, 27 anos, também foi preso e um adolescente, de 17 anos, apreendido.

Mateus, segundo o relato de policiais, ficou nervoso durante a abordagem policial e tentou esconder um revólver, calibre 38, sob o banco do motorista, mas os agentes perceberam e levaram o trio à Central de Flagrantes de Goiânia.

No local, policiais militares reconheceram o carro como o veículo usado para assaltar um restaurante no Setor Marista, na noite da última segunda-feira (24).

Conforme o relato de uma testemunha no dia da ocorrência, Junio e o adolescente adentraram o estabelecimento portando uma arma de fogo, renderam as vítimas e um funcionário, e roubaram uma aliança de ouro e um relógio de pulso de ouro branco. Logo em seguida eles saíram do restaurante e se dirigiram para o veículo em que estava Mateus, no qual empreenderam fuga. As vítimas reconheceram os autores.

Por meio de nota enviada pela assessoria de imprensa, o deputado estadual Mané de Oliveira (PSDB) afirma surpresa com a notícia da prisão e alega ter ficado “profundamente abatido e desolado”.

Quanto à utilização do carro para a prática de assalto em Goiânia, a assessoria informou que Mateus “pegou o veículo sem a permissão do deputado” tanto na ocorrência do crime, como na abordagem policial.

Confira na íntegra a nota enviada ao POPULAR:

Em razão da minha militância na crônica esportiva e na vida política, acabei por me tornar um homem público. E, como tal, grande parte da população do nosso Estado conhece minhas batalhas e acompanha minha história de vida.

Não é segredo que meu filho caçula, Mateus Soares, infelizmente, há algum tempo vem se negando a seguir meus ensinamentos, optando por caminhos escusos e reprováveis.

Na tarde de ontem, dia 25/04/2017, fui surpreendido com a notícia de sua prisão, o que – como não poderia ser diferente – deixou-me profundamente abatido e desolado.

Agora, cabe a mim, especialmente como pai, aguardar a conclusão dos inquéritos e, ao final, restando comprovada sua participação em qualquer atividade criminosa, respeitar a decisão da justiça e esperar que o Mateus responda pelos seus atos, como qualquer pessoa.

Ademais, todos sabem que minha bandeira de campanha no pleito 2014 foi a luta pelo “fim da impunidade que gera violência”. Contando com o apoio irrestrito do povo de Goiás, fui eleito o Deputado mais bem votado do Estado.

E não vai ser agora, pela inconteste tristeza que me abate, que deixarei de lado minhas ideologias e princípios que sempre nortearam minha vida: o fim da impunidade não é restritivo a um ou outro, é para todos. Se meu filho Mateus Soares, após a conclusão dos trabalhos da Polícia Civil, for considerado culpado por qualquer crime; de qualquer natureza, deverá responder nos termos da Lei.