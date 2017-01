Filho de cozinheira morta em disputa por clientes de pamonharias é morto a facada em Goiânia

O filho da cozinheira morta por uma suposta disputa entre clientes de pamonharias, Douglas Vinicius Machado de Abreu, de 26 anos, foi morto com uma facada no peito na madrugada desta terça-feira (24), na Avenida 24 de Outubro com a José Hermano, no Setor Campinas, em Goiânia.

A Polícia Civil informou que ele vivia em situação de rua e era usuário de drogas.

A mãe dele, Marizete de Fátima Machado, de 53 anos, morreu em março de 2015. Ela foi atingida por quatro tiros e teve o corpo incendiado. Dois comerciantes, donos de uma pamonharia rival à que a mulher trabalhava, foram presos suspeitos de cometer o homicídio.

Douglas chegou a ser preso depois de incendiar a pamonharia dos suspeitos de matar a mãe dele, pagou fiança e foi liberado.

A polícia disse também que ele já tinha sido vítima de tentativa de homicídio, em novembro do ano passado, na Praça Walter Santos, no Setor Coimbra.