Filho de cantor sertanejo é assassinado com três tiros; veja vídeo 🎥

O jovem Paulo Sulivan de Souza, de 24 anos, filho do cantor sertanejo Denis, da dupla Denis e Adriano, foi morto com três tiros, na manhã de domingo (6), na Avenida Perimetral Norte, no setor Jardim das Oliveiras, em Sinop (MT).

Nas imagens da câmera de segurança é possível ver que a vítima estava na porta de uma casa, que segundo a Polícia Civil, é usada como ponto de consumo de drogas, quando um VW Voyage prata estaciona na frente, o motorista sai do veículo, logo depois o passageiro desce, dispara os tiros contra Paulo, que tenta correr, mas cai e não resiste. Os disparos acertaram o coração e a mão do rapaz.

Como Paulo tinha passagens pela polícia por tráfico de drogas, a PC acredita que o crime pode ter sido motivado por acerto de contas.

Os suspeitos conseguiram fugir e ainda não foram localizados. O caso será investigado pelo Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa da cidade.

Assista ao vídeo: