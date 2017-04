Filho é preso após agredir mãe e tomar dinheiro de pai na porta de delegacia em Goiânia

Após praticar injúria qualificada contra sua mãe, de 67 anos e pegar o dinheiro de seu pai, de 69, em frente a Delegacia Especializada no Atendimento ao Idoso (Deai), um homem identificado como Rafael Brilhante de Matos foi preso em flagrante na tarde desta quarta-feira (5).

De acordo com a Polícia Civil, Rafael levou os pais até a delegacia para que eles retirassem as acusações de injúria e ameaça existentes contra ele, cometidas no mês de janeiro deste ano. Porém, na porta do local, ele voltou a cometer os crimes, levando ainda uma quantia em dinheiro de seu pai.

Todas as atitudes foram filmadas pelas câmeras do circuito de segurança de um estabelecimento nas proximidades da Deai, além de terem sido vistas por testemunhas.