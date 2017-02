Filha desaparecida de subtenente do Corpo de Bombeiros faz aniversário neste domingo

A pequena Ana Clara Pires Camargo, de 7 anos, que está desaparecida desde a tarde da última sexta-feira (17), filha do Subtenente do Corpo de Bombeiros, Arlindo Sebastião Camargo, faz aniversário neste domingo (19).

“Nós estamos muito desesperados e até agora não temos novidades. A polícia, o Graer [Grupo de Radiopatrulha Aérea da PM], os bombeiros, todos passaram a noite em busca de alguma coisa e até agora não chegamos a nenhuma pista do motivo desse desaparecimento. Não temos cabeça agora para pensar em uma festa de aniversário, mas queremos encontrá-la para comemorar que ela esteja bem. Ela vai voltar”, disse o pai em entrevista ao G1 Goiás.

Ana Clara foi vista pela última vez por volta das 13h30 de sexta-feira, quando saiu de casa para ir à casa de uma vizinha, no Residencial Antônio Carlos Pires, em Goiânia. O padrasto da menina, o vidraceiro Cesarino Epaminondas Filho, de 35 anos, relatou as últimas informações que teve da criança. “Primeiro ela foi até um supermercado que fica perto de casa para comprar um refrigerante para a mãe dela. Aí, quando voltava, alguém a viu conversando com alguém em um carro prata. Ela voltou para casa e almoçou. Logo depois, a mãe dela pediu que ela seguisse até a casa de uma vizinha, também perto, para dar um dinheiro e um recado. Ela foi, mas não deixou o dinheiro. Quando voltava de novo, desapareceu.” Ele comentou ainda que registrou ocorrência no 25º Distrito Policial.

"Pelo amor de Deus, se alguém souber notícias da minha filha, me dê notícias. Estou desesperada, preciso da minha filha, Ela é o meu maior tesouro. Só peço isso, se alguém tiver pego ela, me devolva. Nem que seja na entrada do setor. Ela sabe chegar em casa", apelou a mãe da criança, Glauciane Pires Silva.

Durante o sábado (18), equipes do Corpo de Bombeiros utilizaram cães para auxiliar nas buscas. Viaturas da Polícia Militar e um helicóptero do Grupo de Radiopatrulha Aérea (Graer) também foram utilizados. A Polícia Civil continua o trabalho de busca neste domingo.