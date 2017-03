Fiéis se despedem de Dom Antônio

Disputando espaço entre as mais de 40 coroas de flores, uma multidão de fiéis se aglomerava na Catedral Metropolitana de Goiânia, durante as missas de corpo presente que se seguiram no dia de ontem. Ambiente de muita emoção na despedida do arcebispo emérito d. Antônio Ribeiro de Oliveira, que morreu na última terça-feira, aos 90 anos, vítima de um enfarte fulminante. ...