Um feto foi encontrado na marquise de um prédio na Avenida Goiás, no Setor Central, em Goiânia, na tarde deste domingo (9).

De acordo com o Corpo de Bombeiros, uma viatura foi acionada para constatar a morte do feto. A Polícia Militar foi acionada por moradores do edifício. O feto foi encontrado em uma sacola.

Policiais da Delegacia Estadual de Investigações Criminais estiveram no local, mas ainda não passaram maiores informações.