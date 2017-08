Festa de aniversário em Senador Canedo acaba em tiroteio com mortes

Duas pessoas morreram e uma ficou ferida durante um tiroteio em uma festa de aniversário em Senador Canedo, na noite de domingo (13).

Segundo a Polícia Militar (PM), mais de 100 pessoas participavam do evento em um salão de festas quando um rapaz de 18 anos chegou e atirou contra um homem de 36, que revidou e nessa troca de tiros um jovem de 24 anos ficou ferido.

A vítima foi encaminhada por testemunhas do crime para o Cais da Chácara do Governador, na capital, e em seguida, foi transferida para o Hospital de Urgências de Goiânia (Hugo). Ainda não há informações sobre a motivação do crime, conforme a polícia.