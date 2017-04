Feriado prolongado de Tiradentes deixa 6 mortos nas BRs goianas

Neste feriado prolongado, a Polícia Rodoviária Federal (PRF) autuou mais de sete mil motoristas, sendo que 2800 condutores foram flagrados em excesso de velocidade, alguns deles acima de 150 km/h. Outros 424 habilitados cometeram ultrapassagens irregulares e 209 estavam sem o cinto de segurança. Estes foram alguns dos fatores, além da ingestão de bebidas alcóolicas, que resultaram na morte de seis pessoas nas rodovias goianas, durante o feriado prolongado de Tiradentes, segundo balanço divulgado pela PRF.

O primeiro acidente grave aconteceu no sábado (22), por volta de 11h30, na BR-414, que liga a região de Anápolis a Pirenópolis. O acidente ocorreu no km 331, próximo ao povoado de Planalmira, e matou Jossier Santana, mais conhecido como "Espectro", produtor de marketing do Villa Mix.

O motociclista, de 35 anos, perdeu o controle de sua motocicleta em uma curva, quando o veículo de alta cilindrada seguiu reto pela vegetação e colidiu-se com uma árvore. Espectro foi socorrido por usuários da rodovia e por um amigo que seguia atrás, ainda com vida, e levado para o Hospital de Urgências de Anápolis, mas não resistiu.

O segundo aconteceu também no sábado, às 16h45, no km 308 da BR-153, em Rialma, município que faz parte de uma região de grande preocupação para a PRF, a BR 153 norte. Uma senhora de 51 anos seguia de Goiânia para Itapaci, em um Fiat Pálio, levando um conhecido que tinha feito cirurgia nos olhos, quando o parabrisas de seu veículo foi atingido por uma peça do freio de um caminhão, que se soltou e atingiu em cheio o rosto da condutora, que faleceu em seguida. Após ser atingida, ela perdeu o controle do veículo que saiu da pista e capotou. No carro também viajavam outras duas pessoas que sofreram lesões leves.

O terceiro acidente grave aconteceu em Anápolis, ainda na noite de sábado (22). No km 435 da BR-153, perímetro urbano dessa cidade, um ciclista foi atropelado por um veículo não identificado. O ciclista aparentava ser idoso, mas o documento que foi encontrado com ele era de um homem com menos de 40 anos. O Instituto Médico Legal (IML) de Anápolis removeu o corpo.

Os outros dois acidentes graves do final de semana, que deixaram três vítimas fatais, ocorreram no domingo (23). O primeiro deles na BR-414, km 413, entre um Jipe SSangyong Korando e uma motocicleta CG 150 Titan.

No jipe, que era conduzido por um jovem de 23 anos, seguiam dois casais. Eles seguiam de Pirenópolis para Morrinhos, onde residem. Na moto seguia um homem de 40 anos, morador da região de Planalmira. Ele vinha de um jogo de futebol em Anápolis e ia para casa, tendo passado no mercado para fazer compras. Em sua motocicleta haviam várias sacolas com compras de casa.

O jipe, sem motivo aparente, passou a transitar na contramão de direção. A motocicleta, segundo testemunhas, oscilou entre transitar no acostamento ou na pista e acabou por colidir com o veículo.

O motociclista foi jogado para o ar e caiu ao solo, já sem vida. No SsangYoung ninguém ficou ferido. O condutor fez teste de alcoolemia, mas não estava embriagado.

O último acidente grave do final de semana aconteceu na BR-080, km 179, município de Uruaçu, no domingo à noite. Na ocasião, segundo testemunhas, um VW Gol foi realizar uma manobra de ultrapassagem sem as devidas cautelas, invadiu a pista contrária, girou sobre a pista e a traseira do veículo colidiu-se com uma caminhonete Ford Ranger.

Dentro do VW Gol estavam dois homens que saíam de uma chácara e iam para Uruaçu, onde residiam. Segundo testemunhas, eles haviam ingerido bebidas alcoólicas na chácara em que estavam. No Ford Ranger havia uma família com quatro pessoas, que seguia no sentido oposto, duas pessoas ficaram com ferimentos leves. Os corpos foram levados para o IML de Uruaçu. A PRF ainda não tem a identificação das vítimas.