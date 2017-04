Feriado da Semana Santa suspende expediente do MP a partir desta quarta-feira

Não haverá expediente dos serviços forenses no Judiciário e no Ministério Público estadual nos dias da Semana Santa compreendidos entre quarta e sexta-feira desta semana (12 a 14/4).

Sendo assim, as promotorias e a área administrativa do MP-GO paralisarão suas atividades no final do dia nesta terça-feira (11/4) e retomarão o expediente na segunda-feira seguinte (17/4).

A suspensão das atividades está prevista no artigo 177 do Código e Organização Judiciária do Estado de Goiás, combinado com o artigo 263 da Lei Complementar nº 25/1998 (Lei Orgânica do MP-GO).

Para atender aos casos urgentes, o MP-GO mantém regime de plantão em todo o Estado no período do feriado. Na capital, o contato com esse serviço pode ser feito pelos telefones 62-3243-8776 / 8599-5263.