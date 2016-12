Feriado com 36 acidentes

O Batalhão Rodoviário da Polícia Militar registrou 36 acidentes em estradas estaduais entre a última sexta-feira e o domingo de Natal. Em 23 casos, houve vítimas com ferimentos leves, mas em nenhum houve morte. A maioria dos acidentes, de acordo com o batalhão, teve como característica a saída do carro da pista, sem envolvimento com outros veículos. Isso cost...