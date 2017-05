Fazer xixi na rua vai render multa de R$ 500

Sabe aquele odor de urina que as vezes sentimos nas ruas, calçadas e praças, principalmente após alguns eventos? Pois é, ao que parece, está com os dias contados. Pelo menos em São Paulo, onde o prefeito em exercício, o vereador Milton Leite (DEM), sancionou a lei que pune com multa de R$ 500 quem for flagrado fazendo xixi nas ruas da capital paulista.

A lei foi publicada nesta terça-feira (16), no Diário Oficial do município e segundo o texto, a prefeitura tem até 90 dias para regulamentar. Neste período, também será decidido como será feita a fiscalização.

O projeto é do vereador Caio Miranda (PSB), que foi aprovado em segunda votação por 48 votos a favor e apenas dois contra. “O objetivo é conscientizar a população para adquirir hábitos de não urinar nas ruas e em grandes eventos como no carnaval de rua, Virada Cultural, Parada LGBT e no entorno dos estádios de futebol em dias de jogos. O brasileiro só responde quando a sanção pesa no bolso”, disse o político.

Um exemplo dado pelo vereador foi a lateral do estádio do Pacaembu, tombado pelo Patrimônio Histórico, que em dias de jogos, vira um banheiro a céu aberto.

A multa poderá ser aplicada individualmente ou em conjunto. O valor da multa será reajustado anualmente pelo IPCA e a quantia arrecadada será destinada para o Fundo Municipal de Limpeza Urbana.