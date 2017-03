Familiares do suspeito de matar Ana Clara ainda não liberaram o corpo do IML de Goiânia

O Corpo de Luís Carlos Costa Gonçalves, principal suspeito de matar a menina Ana Clara, de 7 anos, continua no Instituto Médico Legal (IML), em Goiânia.

Ele foi morto após ser baleado durante um confronto com policiais, no Setor Carolina Park, na Capital, na última quarta-feira (22). Segundo o IML, familiares já fizeram contato, no entanto, ainda não compareceram para fazer a liberação do corpo. Caso eles não se apresentem em até 30 dias após a morte, o corpo de Luis será enterrado em um cemitério público da capital.

A Polícia Civil continua investigando o caso para tentar esclarecer como o homem matou a menina e se ele tem envolvimento com outros crimes.