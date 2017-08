Familiares de Robertinho voltam à cena do crime para reconstituição

“Relatei todo o episódio do começo ao fim. A parte mais difícil foi a hora em que meu filho foi assassinado. Ele estava baleado na perna, eu no abdômen. Meu filho foi assassinado com três tiros nas costas”. Assim, Roberto Lourenço da Silva, de 42 anos, definiu como foi a reconstituição dos fatos que resultaram na morte de Roberto Campos da Silva, o Robertinho, de 16 anos. ...