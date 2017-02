Familiares de detentos protestam em frente à CPP de Aparecida; quatro mortes são confirmadas

Atualizada às 16h34 - 23/02/2017

Um grupo de familiares de detentos da Penitenciária Odenir Guimarães (POG), em Aparecida de Goiânia, realiza uma manifestação na tarde desta quinta-feira (23) em frente ao presídio.

Entre as reivindicações, estão a divulgação de notícias sobre a situação no local, além da possibilidade de conversa com a diretoria da penitenciária. Após a divulgação da informação do início de uma rebelião, os familiares se aglomeraram em frente ao presídio. Desesperados, alguns deles passaram mal na porta da POG.

Em entrevista à rádio CBN Goiânia, o presidente da Associação dos Servidores do Sistema Prisional do Estado de Goiás, Jorimar Antonio Bastos Filho, confirmou quatro mortes e onze feridos. Entre os detentos mortos está Thiago César de Souza, o "Thiago Topete", de 32 anos, líder de uma das maiores quadrilhas de tráfico de drogas em Goiás. O Corpo de Bombeiros confirma, além das quatro mortes, 35 presos feridos.

Após inúmeros tiros e bombas serem ouvidos na região, a Secretaria de Segurança Pública afirmou que o tumulto na POG já foi controlado. Alguns ônibus da Rede Metropolitana de Transporte Coletivo (RMTC) estão no local.