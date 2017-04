Familiares buscam por informações de mulher desaparecida em Aparecida de Goiânia

Os familiares de Alessandra Gonçalves Pereira de Oliveira, de 47 anos, buscam por informações sobre o seu paradeiro. Residente no Setor Buriti Sereno, ela saiu de casa por volta do meio dia da última quinta-feira (6) dizendo que iria até o Senac do Setor Fama para buscar um documento. No entanto, segundo familiares, ela não chegou até a instituição e o documento continua na unidade.

Uma sobrinha de Alessandra contou que no dia do desaparecimento ela não apresentou nenhuma alteração de comportamento e a jovem afirmou que a tia não possui inimizades. “Ela tem pressão alta, diabetes e problemas renais, mas estava super tranquila na quinta”, pontou a familiar.

Alessandra é casada e tem dois filhos. Um irmão dela registrou boletim de ocorrência sobre o desaparecimento na sexta, mas até o momento ainda não há informações sobre seu paradeiro.

Segundo a sobrinha, a última pessoa que viu a dona de casa contou que ela estava de bermuda jeans, blusa e sapatilha preta. A família pede que quem tenha tiver informações sobre Alessandra entre em contato através dos números abaixo:

(62) 3097-2989: residência

(62) 9 8264 – 0951: Larissa (filha)

(62) 9 8297 – 8960: Marcos (irmão)

(62) 9 8566 – 4722: Nívea (irmã)