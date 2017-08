Famílias serão ouvidas na Depai

Familiares de Tamires Paula de Almeida, de 14 anos, morta a facadas no início da tarde de quarta-feira, e a família do estudante que a matou serão ouvidos a partir da próxima semana no inquérito que investiga o que levou o adolescente a matar a vítima. O depoimento do pai do menino estava marcado para a tarde desta quinta-feira (24), mas a família esteve presente no J...