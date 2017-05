Famílias afirmam que duas vítimas de execução em Uber tinham passagem e envolvimento com drogas

Dois dos seis ocupantes do Uber alvejado no último domingo (7), em uma rua do Residencial 14 Bis, em Goiânia, tinham passagem e envolvimento com drogas, segundo a família.

Sem especificar os motivos, a irmã de Murilo de Souza Santana, 24 anos, afirmou à TV Anhanguera que ele tinha várias passagens pela polícia.

Já Tainã Pereira da Silva, 19 anos, tinha envolvimento com drogas, segundo entrevista de familiares à reportagem.

As familias acreditam que a execução dos rapazes tenha sido acerto de contas.

A polícia também acredita que tenha sido uma emboscada para um dos passageiros que estava no veículo.

Vítimas

Além de Murilo e Tainã, o motorista do veículo, Wildher Douglas Dantas Leitão, 25 anos, também morreu.

Um outro homem, ainda não identificado, e Gabriela Sousa Paes Landim, de 20 anos, ficaram feridos. Gabriela está internada no Hospital de Urgências Governador Otávio Lage de Siqueira (Hugol). O homem conseguiu fugir.

A sexta ocupante do veículo saiu ilesa.

Wildher dirigia o Ford Ka quando foi chamado para uma corrida no setor. Primeiro ele pegou duas mulheres, ao longo do trajeto parou novamente e três homens entraram no veículo. Poucos metros a frente, o carro foi abordado por um Nissan Sentra, um Renaut Sandero e um VW Fox, os ocupantes desceram e efetuaram no mínimo 20 disparos.