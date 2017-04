Famílias acreditam que corpos carbonizados em Abadia de Goiás sejam de jovens desaparecidos

Familiares de dois jovens desaparecidos estão aflitos desde que um carro carbonizado com dois corpos foi encontrado em Abadia de Goiás, na madrugada desta quinta-feira (6). O cientista ambiental João Júnior Neto, de 29 anos e o estudante de direito, Marcus Vinícius Mesquita Pinheiro, de 27, foram vistos pela última vez na quarta-feira (5).

A família de João mora em Inhumas, a irmã do jovem, Marcela, contou ao G1 que estão sendo tomadas as providencias para realizar os exames que vão desvendar as identidades dos corpos. Marcela diz não fazer ideia do que pode ter acontecido com as vítimas.

O irmão de Marcus Vinícius, Ruan Mesquita Pinheiro, confirmou que o carro carbonizado pertence ao irmão.

O perito criminal Olegário Augusto, que esteve no local do crime colhendo evidências, informou que a principio não é possível sequer identificar o sexo das vítimas. Segundo o perito, uma das vítimas estava no banco de trás e outro no porta-malas.

Testemunhas contaram as autoridades que um fazendeiro passava pela região quando percebeu o carro em chamas atrás de um matagal. A Polícia Militar e o Corpo de Bombeiros foram acionados. Após controlar as chamas, as equipes notaram que havia dois corpos dentro do veículo.

De acordo com a Polícia Técnico-Científica de Aparecida de Goiânia, os corpos vão ser encaminhados ao Instituto Médico Legal (IML) de Goiânia onde passarão por exames.