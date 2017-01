Família faz campanha para localizar bancário de 60 anos desaparecido

A família de Ismael Cardoso, 60 anos, está à procura do bancário que desapareceu em Brasília, na tarde dessa segunda-feira (30). A filha de Ismael, Luciana Cardoso, contou que o último contato com o pai foi na noite de domingo após chegarem de uma viagem. “No final de semana fomos para Pirenópolis e no retorno passamos na casa de uma tia em Anápolis, ele estava brincalhão e puxando assunto com todos”.

Na segunda, Ismael retornaria das férias, mas antes de ir para a agência, o bancário foi visto na QI22 do Guará 1 onde tem uma casa que passa por reforma. Após isso, ele foi visto na quadra 302, na Asa Sul, por um colega de trabalho. “Um colega encontrou e conversou com ele, estava lúcido e o que chamou a atenção é que ele estava com a barba rala, por fazer. Ele usa a barba cheia há mais de 15 anos. Isso chamou a atenção”, contou a jovem.

Um boletim de ocorrência foi registrado na 4ª Delegacia de Polícia (Guará). A família já refez a rotina de Ismael em busca de informações e esteve em unidades de saúde, no Corpo de Bombeiros e no Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu). “Estamos anestesiados e preocupados, mas torcendo pelo melhor”, finaliza Luciana.

Quem tiver informações sobre Ismael ou que ajude a localizá-lo entre em contato através dos telefones: (61) 98163-9999 ou 98118-0984.