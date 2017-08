Família faz campanha de doação de sangue para cineasta acidentado em Goiânia

A família do cineasta, comunicador social e ciclista, João Henrique Pacheco, de 26 anos, promove uma campanha para doação de sangue em Goiânia para auxiliar na recuperação dele.

João sofreu um acidente na Rua 10, no Centro, na semana passada, e segue internado em uma Unidade de Terapia Intensiva (UTI) do Hospital de Urgência de Goiânia (Hugo) desde a segunda-feira (24).

A estilista Naya Violeta, de 28 anos, conta que aguardava o marido na Praça Cívica para almoçar com ele. “Como demorou muito, mandei mensagem para ele e nada. Até que decidi ligar e outro ciclista atendeu e me deu a notícia que o João se acidentou e foi levado para o Hugo. Mas, como estava sem documentos, ele não havia sido identificado”.

João Henrique sofreu traumatismo craniano. O hugo informa que o paciente segue internado, sedado e intubado em uma UTI do Hugo. O estado de saúde dele é grave. Naya faz o pedido, também pelas redes sociais, para que os amigos, conhecidos e desconhecidos possam doar sangue, de qualquer tipo.

Os interessados podem ir ao Hemocentro, na Avenida Anhanguera, Setor Coimbra, fornecer o nome de João Henrique Pacheco para coletar. “Nesse momento de recuperação ele precisa muito da colaboração. O João perdeu muito sangue e ainda necessita de mais”.

Acidente

A mulher do cineasta ainda não sabe o que de fato ocorreu com João no dia do acidente. “Uma testemunha diz que ele foi atropelado por um motociclista em um dos cruzamentos da Rua 10. Já a outra conta que ele levou um tombo depois de passar por um buraco na ciclovia”.

No entanto, ao tentar entrar em contato com a Prefeitura de Goiânia para ter acesso às imagens capturadas pelas câmeras nas proximidades, Naya diz que recebeu a informação de que elas não funcionam há mais de seis meses. Agora, ela busca apoio nos equipamentos mais distantes da Secretaria de Segurança Pública de Goiás (SSP-GO). “Mas também tenho tentado e ainda não consegui. Eles disseram que vão entregar, só pediram mais prazo”.

A reportagem tentou contato com a Prefeitura de Goiânia, mas, por enquanto, a administração municipal não se pronunciou sobre o caso. A SSP da mesma forma.

Enquanto aguarda, Naya diz que os dias dela têm se baseado nos momentos em que ela pode visitar o marido. Nas redes sociais, ela descreve uma dessas ocasiões.

“Hoje segurei firme na mão dele e senti ele se mexendo, como a médica me afirmou que pode ter sido um estímulo do corpo, e sigo forte. É uma loucura ver quem se ama tão exposto com tantos aparelhos nesse sono de coma, mas eu acredito na força do amor. Meu João Henrique Pacheco segue sedado que é o processo pro cérebro não ficar trabalhando, contei de todas as correntes de orações e vibrações positivas que tem sido feitas da manifestação hoje. Obrigada mesmo, tanto carinho tem me dado força e tem me feito entrar e sair da uti forte, confiante dando toda força pro meu boy magia”.