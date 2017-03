Família do suspeito de matar a pequena Ana Clara retira corpo do IML

O corpo do vendedor Luís Carlos Costa Gonçalves, de 35 anos, suspeito de matar a menina Ana Clara Pires, de 7, foi removido do Instituto Médico Legal (IML) de Goiânia, oito dias após a troca de tiros com a Polícia Militar (PM).

Segundo o IML, ele foi retirado na tarde desta quinta-feira (2), pela irmã e pelo cunhado do homem. Ainda de acordo com o IML, os parentes já haviam ido ao órgão para providenciar documentação necessária para a remoção do corpo.

Relembre o caso

Ana Clara desapareceu na sexta-feira (17/02), no Residencial Antônio de Carlos Pires, em Goiânia, após sair para entregar um dinheiro a uma vizinha. Ela foi encontrada morta na manhã da quarta-feira (22/02), em uma mata às margens da GO-462. Horas depois, o suspeito Luís Carlos morreu em uma troca de tiros com a Polícia Militar.