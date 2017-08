Família descobre morte de jovem após fotos do corpo vazarem no WhatsApp

Sabrina de Souza Vale Gonçalves, de 16 anos, estava desaparecida há dois dias. Seu corpo foi encontrado na noite desta terça-feira (15) em Búzios, no Rio de Janeiro. A família da jovem só soube da morte após fotos do corpo dela serem compartilhadas pelo WhatsApp.

De acordo com o site Extra, Sabrina foi vista pela última vez em um ponto de ônibus e deixou o local em seguida com um homem em uma moto. Seu corpo foi achado pela polícia com marcas de tiro no rosto e em uma mata na mesma posição que estava nas fotos compartilhadas no aplicativo de mensagens.

O corpo de Sabrina foi levado para o Instituto Médico Legal (IML) de Araruama. Até o momento, nenhum suspeito foi preso.