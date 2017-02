Família desaparecida há cinco meses intriga moradores de Planaltina de Goiás

Um mistério tem intrigado moradores de Planaltina de Goiás, no Entorno do Distrito Federal. Uma família está desaparecida há cinco meses, ninguém sabe o que aconteceu e a polícia diz que as investigações ainda estão em fase preliminar.

O casal Gilvano Aparecido, de 33 anos, e Magda Vieira, de 26, sumiram junto com seus dois filhos pequenos, de 5 e 2 anos, da chácara onde moravam na zona rural, a 43km de distância de Brasília.

Parentes e amigos dizem que estão sem saber o paradeiro da família desde o fim de setembro do ano passado.

O irmão do homem desaparecido, Antônio Aparecido, prestou depoimento à polícia dizendo que Gilvano era caseiro do sítio onde vivia com a família e que o primo deles havia encontrado um bilhete na porta da chácara vizinha.

O papel teria sido deixado por outro caseiro da região e estava endereçado ao dono da área onde a família desaparecida residia. No bilhete estava escrito que Gilvano havia mudado de estado e tinha deixado as chaves da residência com o vizinho.

No mesmo papel, o caseiro ainda disse que Magda havia o procurado para que ele entregasse outros dois bilhetes, um para os parentes e outro para um amigo da família chamado Domingos.

O delegado da unidade policial de Planaltina de Goiás, Cristiomário Medeiros, responsável pelas investigações, relatou que no bilhete destinado a família, a mulher desaparecida avisou que estava indo morar no Mato Grosso e que depois entraria em contato. O que nunca aconteceu.

Ainda de acordo com o delegado, a polícia não teve acesso ao segundo bilhete deixado para o amigo. “Domingos já foi localizado e vai ser ouvido nos próximos dias", explica Cristiomário.

O caseiro que afirmou ter recebido de Magda os bilhetes, ainda não foi localizado para depoimento. Segundo o delegado, a alta rotatividade de funcionários rurais da região é um fator que dificulta a investigação.

Um dos pontos que chamou atenção durante as investigações é que os pertences da família foram encontrados na chácara onde moravam. Uma amiga de infância da mulher desaparecida, Daniele Freitas, diz não acreditar que a família tenha mudado de estado. “As roupas, a fralda do bebê, os pertences. Tudo ficou lá”, justifica.

Até agora, a polícia já ouviu cinco pessoas, mas os depoimentos não contribuíram para ajudar a desvendar o mistério.