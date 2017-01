Família de pedreiro acredita que crime tenha sido forjado

A família do pedreiro Maurício Teixeira de Sousa, 46 anos, morto a facadas no último sábado após supostamente tentar agredir uma pessoa, afirma que o homem não estava brigando com ninguém no momento do crime. Eles acreditam que o crime tenha sido encomendado e que a situação foi toda armada.Maurício estava em seu carro junto com o compadre Edimar da Silva Marques, ...