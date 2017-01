Família de Jaraguá faz campanha para comprar aparelho auditivo para filha de 4 anos

Os pais da pequena Alice dos Santos Cunha, de 4 anos, que nasceu surda, estão fazendo uma "vaquinha" na internet para arrecadar R$ 28 mil, valor do aparelho auditivo necessário para a filha.

De acordo com a mãe da menina, a dona de casa Fernanda José dos Santos, de 38 anos, a filha nasceu com a Síndrome de Waardenburg, uma doença genética que ocasiona a perda de audição.

Alice já usa um outro aparelho, mas está velho, quebrado e ainda prejudica o tratamento da criança, feito desde os seis meses no Centro de Reabilitação e Readaptação Dr. Henrique Santillo (Crer), em Goiânia.

A família percorre cerca de 120 km duas vezes por semana para fazer as consultas no Crer, e para isso, a mãe precisou deixar o trabalho como secretária para cuidar da filha e assim ficou sem dinheiro para comprar o novo equipamento.

O pai de Alice era programador em uma rádio e está desempregado, mas faz bicos como técnico de informática e consegue pelo menos um salário mínimo. No INSS, a família conseguiu um benefício do mesmo valor por conta da doença da menina. O casal ainda tem outra filha de dois anos.

A criança passou por uma cirurgia para fazer um implante coclear no ouvido esquerdo quando tinha um ano e seis meses. No procedimento, foi colocado um dispositivo eletrônico na cabeça do paciente que é ligado por meio de um aparelho externo. A pessoa começa a ouvir, mas precisa de terapias para continuar com o processo de conhecimento dos sons e da fala.

Essa operação foi feita via Sistema Único de Saúde (SUS), que paga pelo aparelho, mas não pela manutenção. Como o aparelho já está antigo e quebrado, o conserto ficaria em cerca de R$ 9 mil e por isso, surgiu a ideia de tentar comprar um novo.

Foi ai que uma sobrinha do casal teve a ideia de fazer uma campanha, que iniciou no último sábado (7) e já arrecadou R$ 4,5 mil.

Fernanda contou que com o aparelho mais avançado e seguindo o tratamento à risca, Alice, que vai iniciar os estudos neste mês, pode chegar a ouvir plenamente dos dois ouvidos.



Síndrome de Waardenburg

A Síndrome de Waardenburg também causa outros problemas de menor potencial à criança. Alice tem uma mancha azul em um dos olhos fruto de um estrabismo, que causou a necessidade de usar óculos de grau. Ela ainda pode ter problemas na pele e no cabelo semelhantes aos pacientes de vitiligo.