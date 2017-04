Família de gerente é feita refém durante tentativa de assalto a banco em Itaguaru

Atualização às 14:38

Na manhã desta quinta-feira (27), os moradores da pequena cidade de Itaguaru viveram momentos de tensão. Por volta das 10h, dois assaltantes tentaram entrar na agência do Banco do Brasil fazendo o gerente refém. Apesar de não estarem aparentemente armados, o segurança do local estranhou a movimentação e impediu a entrada do trio. Os assaltantes fugiram.

O segurança acionou a Polícia Militar (PM), que chegou rapidamente a agência bancária e começou as buscas pelos bandidos. De acordo com as investigações, os criminosos fizeram a família do gerente de refém em um cativeiro na noite de quarta-feira (26).

Por orientação dos policiais, o comércio foi fechado e a energia do município cortada. Após denúncia, uma equipe de militares se deslocaram até um local aproximadamente 25 km da cidade, na zona rural de Uruíta, onde foram encontradas as vítimas que estavam sendo feitas reféns. Todos foram resgatados sem ferimentos e levados em segurança de volta para casa.

Segundo nota encaminhada pela Polícia Militar, houve tentativa de roubo durante a noite de ontem (26). No início desta manhã a PM realizou uma força tarefa com Polícia Civil na agência, e impediu a ação dos bandidos.

Barreiras de fiscalização foram montadas nas rodovias que dão acesso a cidade, para frustrar qualquer tentativa de fuga.

De acordo com o Tenente Coronel Ricardo Mendes, cinco pessoas foram identificadas e presas. As armas usadas no crime também foram apreendidas.