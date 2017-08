Família de Ana Clara tenta retomar rotina seis meses após crime

Seis meses após a morte da estudante Ana Clara Pires Camargo, de 7 anos, a família ainda aguarda a conclusão do inquérito que apura o crime. A menina desapareceu na rua da casa onde morava, no Setor Antônio Carlos Pires, em Goiânia, no dia 17 de fevereiro deste ano. O corpo foi encontrado dias depois, parcialmente queimado. Enquanto espera o desfecho das investigações, ...