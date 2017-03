Família convida para missa de sétimo dia do arquiteto John Mivaldo em Goiânia

A família do arquiteto e urbanista John Mivaldo da Silveira, realiza na sexta-feira (10), às 19h, missa de 7º dia do primeiro presidente do Conselho de Arquitetura e Urbanismo de Goiás (CAU-GO). A cerimônia será realizada na Catedral Metropolitana de Goiânia, na Praça Dom Emanuel, setor Central.

O arquiteto e urbanista John Mivaldo da Silveira, de 55 anos, foi vítima de um câncer na coluna, na tarde do último sábado (4).

John foi o primeiro presidente do Conselho de Arquitetura e Urbanismo de Goiás (CAU-GO), entre 2012 – 2014.

O arquiteto era graduado pela Pontifícia Universidade Católica de Goiás (PUC Goiás) e especialista em planejamento ambiental e mestre em Arquitetura. Foi membro fundador do Partido Verde no Estado e secretário municipal de Meio Ambiente entre 2000 e 2003, na gestão de Pedro Wilson (PT). Foi também presidente do IAB em Goiás, entre 2010 e 2012.