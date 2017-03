Família busca informações sobre costureira desaparecida que morava no mesmo bairro de Ana Clara

A família da costureira Rejane Roseno de Almeida, de 33 anos, busca por informações sobre o paradeiro da mulher que está desaparecida desde a última quarta-feira (1º). Um boletim de ocorrência já foi registrado.

Familiares contam que ela saiu de casa na Rua ACP-17, no Residencial Antônio Carlos Pires, para vender algumas peças por volta das 20h e não foi mais vista. Rejane é casada e tem três filhos. O setor é o mesmo onde residia a pequena Ana Clara Pires Camargo, 7 anos, encontrada morta após ficar cinco dias desaparecida.

O marido da costureira contou que no dia do desaparecimento ainda conseguiu falar com ela duas vezes e Rejane perguntou onde ele estava. Em seguida, às demais ligações caíram e ele não conseguiu mais contato. Ele disse ainda que percebeu uma aflição na voz da mulher. Uma testemunha relatou que viu Rejane sendo colocada a força dentro de um carro preto no Setor Orlando de Morais.

Ainda de acordo com os familiares, houve um assassinato no residencial e que o suspeito seria amigo de uma filha de Rejane e que talvez ela tenha sido pega como uma forma de “vingança”. Com medo, a família da mulher se mudou do local.