Família é presa suspeita de mandar matar homem que revelaria crime de compra de criança em Goiânia

Quatro pessoas foram presas nesta terça-feira (27) suspeitas de mandar matar um vigilante em 2014, em Goiânia.

De acordo com a Polícia Civil (PC), tudo começou quando um casal decidiu simular a gravidez da mulher com uma barriga falsa e comprou uma criança em 2007. No entanto, o casal resolveu se divorciar meses depois da 'aquisição'.

Segundo a PC, a vítima teria dito para a mulher que tonaria pública a história da criança. Com medo, a mulher, junto com seu pai, o outro filho dela e o novo namorado resolveram contratar um pistoleiro para matar o vigilante.

O homem gravou um vídeo onde contou toda a história sobre a compra da criança e entregou para a irmã, pedindo que ela procurasse a polícia caso algo acontecesse com ele.

Logo depois, a vítima foi morta com cinco disparos de arma de fogo, enquanto dormia dentro do próprio carro, hábito que adotou após o começo do processo de separação. O atirador, um instalador de cabos de comunicação de 23 anos, que recebeu R$ 2.500 pelo crime, continua foragido. Já os suspeitos estão presos na Delegacia Estadual de Investigações de Homicídios.