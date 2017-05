Família é envenenada no almoço de Dia das Mães

A Polícia Civil (PC) está investigando o envenenamento de nove pessoas de uma mesma família, que aconteceu no almoço de Dia das Mães, em Camaragibe (PE).

De acordo com a polícia, no sábado (13), o ex-namorado de uma das vítimas, foi até a casa da família de Débora Regina Belo Soares, de 22 anos, que havia terminado o relacionamento com ele e pediu para ela colocar crédito no celular dele. Como o suspeito não aceitava o fim do namoro, a PC acredita que ele aproveitou a ausência dela, foi até a cozinha e colocou veneno utilizado para matar ratos no tempero utilizado na preparação dos pratos, feito na mesma noite por Débora.

Após a preparação dos pratos, Débora passou mal, foi levada para o Hospital da Restauração (HR), no Recife e está na sala vermelha da emergência clínica, em estado grave, entubada.

Como a família não associou o fato à comida, todos os oito familiares de Débora almoçaram a mesma refeição e também passaram mal. No mesmo hospital onde está Débora, foram encaminhados Valquilene Maria Soares, de 34 anos, em observação na emergência da clínica médica, com quadro estável; Nilva Maria da Silva Soares, de 74 anos e Augusto Francisco Soares, de 78 anos, ambos com quado estável, em observação na emergência clínica.

Mais três pessoas foram levadas para a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) dos Torrões, onde passaram a noite em observação e devem ser liberadas ainda hoje. Outras duas pessoas foram encaminhadas para a UPA da Caxangá. O gato da família não resistiu e morreu. O cadáver dele vai passar por exames no Instituto de Criminalística (IC).

No colorau usado na preparação do prato foram encontrados vestígios de um material preto. A Polícia Civil procura o suspeito do envenenamento.