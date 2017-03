Família é encontrada morta dentro de apartamento de classe média alta; pai é o principal suspeito

Uma família foi encontrada morta na manhã de segunda-feira (6), em um prédio de classe média localizado na Zona Leste de São Paulo.

De acordo com a ocorrência, vizinhos sentiram um cheiro forte vindo do apartamento onde estavam os corpos e acionaram o zelador do prédio, que arrombou a porta. Logo ao entrar no local, se depararam com o corpo de Thaise Leocádio Ramos, de 33 anos, deitado em um sofá com ferimento de arma de fogo na cabeça.

A polícia foi acionada e ao chegar ao local, encontraram o corpo do filho do casal, Pedro Luiz Nunes, de 5, na cama dos pais, com hematomas na cabeça. E por último, o corpo de Fábio Nunes, de 36, com ferimentos na cabeça, ao lado de um revólver.

A principal suspeita é de que homem matou a mulher e o filho, se matando em seguida.

O pai de Fábio contou para a polícia que o filho enfrentava uma crise de depressão. Não foram encontrados bilhetes ou mensagens que expliquem o que pode ter motivado o crime.

As autoridades solicitaram os exames necroscópicos e toxicológicos das vítimas e a arma foi encaminhada para a perícia.